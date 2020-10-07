رباعي جديد ينضمون لمعسكر منتخب الشباب استعدادًا لوادي دجلة

ينضم اليوم الرباعي محمد شحاتة لاعبا طلائع الجيش وحازم هاني لاعب المنصورة وزياد الجيوشي لاعب الجونة وفاضل شريف لاعب الإنتاج الحربي لمعسكر منتخب الشباب تحت 20سنة.









ومن المقرر أن سيبدأ التدريب المسائي عصرً اليوم بالملعب الفرعي لإستاد القاهرة بعد الاتفاق مع الجهاز الفني للأندية على انضمامهم نظراً لاقتراب موعد بطولة شمال إفريقيا في التاسع من نوفمبر .





من المنتظر أن يقوم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الفراعنة بإشراكهم في جزء من مباراة الغد الودية أمام فريق وادي دجلة .









جدير بالذكر ان الجهاز الفني ينتظر الرد النهائي من إتحاد شمال إفريقيا خلال ساعات بشأن حسم موعد إنطلاق البطولة في موعدها أو التأجيل لمدة شهر لتقام في ديسمبر بدلاً من التاسع من نوفمبر ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني لأمم إفريقيا بموريتانيا مارس 2021.



