ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

أسعار الذهب الآن

أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية

سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 702.75 جنيه.

سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 820 جنيه.

سعر جرام الذهب "عيار 24" : 937.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 6560 جنيه.

سعر الذهب العالمي

ارتفع الذهب نحو 1% اليوم الأربعاء متعافيا من خسارة تكبدها فى وقت مبكر وهبوط بنحو 2% فى الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافى الاقتصادى والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.





وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1% إلى 1895.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.4% إلي 1901.60 دولار للأوقية.









وأعلن الرئيس الأمريكى، الذى لا يزال يُعالج من كوفيد-19، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافى حتى انتخابات الرئاسة فى 3 نوفمبر.





وعزز الإعلان الدولار الأمريكي ودفع الذهب للهبوط. وينظر إلى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.









وفي وقت لاحق، طلب ترامب من الكونجرس تمديد مساعدات أجور جديدة بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.8 % إلى 23.74 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 2.4% إلى 868.92 دولار بينما زاد البلاديوم 0.6% إلى 2354.11 دولار.



