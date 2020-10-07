إطلاق اسم شهيد المطرية على مدرسة العصافرة الابتدائية بمسقط رأسه

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، بـ"والد" الشهيد جندي قوات مسلحة إيهاب يسري فوزي الغريب محمد من قرية العصافرة مركز المطرية والذي استشهد في أوائل سبتمبر 2020 في العريش بشمال سيناء، بحضور محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية.





وجاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية أسر الشهداء وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.





واستمع محافظ الدقهلية خلال اللقاء الى مطالب واحتياجات والد الشهيد، واحالة مطلب والد الشهيد بإطلاق اسمة على المدرسة الابتدائية بالعصافرة مسقط رأسه تخليدا لذكراه الى لجنة المسميات التاريخية بالمحافظة،لدراستة وفقا للقواعد القانونية لاطلاق اسماء الشهداء وتخليد ذكراهم.





وقال محافظ الدقهلية ان الدولة والمصريين جميعا لايمكن ان ينسوا هؤلاء الشهداء الابرار الذين ضحوا بارواحهم الطاهرة فداء للوطن وان تنعم مصر بالامن والامان، وتسير قدما نحو التنمية والبناء والاستقرار، واضاف المحافظ ان كافة اجهزة الدولة لا تدخر جهدا فى تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لاسر الشهداء تكريما لارواحهم الطاهرة.





وفى ذات السياق وجه محافظ الدقهليه لرئيس مركز ومدينة المطرية بالمتابعه الجاده لمطلب والد الشهيد مع اللجنه المشار اليها، وتقديم كافة اوجه الدعم والمسانده والرعاية لاسرة الشهيد وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم مع الاجهزة التنفيذية المختصة عملا على راحتهم وتكريما للشهيد.



