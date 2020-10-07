محمد صلاح: مدرب الزمالك يميل للدفاع.. ومصطفي فتحي سيحصل على الفرصة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، عن أهم صفات شخصية البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحالي.

وأشار محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن شخصية باتشيكو تميل للاعبين الذين يجيدون الدفاع.

وأوضح أنه تحدث مع مصطفى فتحي فور تعيين باتشيكو مدربا لتحفيزه ودعمه، مؤكدا له أنه سوف يحصل على فرصة في حال أجاد الدفاع.

وشدد على أن حسن شحاتة هو أفضل لاعب في تاريخ مصر، حيث كان لاعبا غير طبيعيا ويقوم بكل الواجبات داخل الملعب، كما أن حمادة عبد اللطيف كان أفضل لاعب في الزمالك بجيل 84 وكان يمتاز بالمهارة الفائقة.

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