انتصاران و16 هزيمة في تاريخ مواجهات حلمي طولان ضد الأهلي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:49 م
حلمي طولان
حلمي طولان
علاء خليف
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يتجدد اللقاء مساء الليلة، بين حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي وفريق الأهلي، في المباراة التي ستجمع الفريقين في تمام الثامنة مساءًا، على إستاد (الأهليwe السلام) ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعد حلمي طولان من المدربين المميزين في الكرة المصرية يمتلك خبرات تدريبية كبيرة، تولي قيادة فريق إنبي في أكتوبر 2019 خلفا لـ علي ماهر، وقاد الفريق البترولي في  27 مباراة، حقق 11 فوزا، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 11 مباراة، ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.

ماذا قدم حلمي طولان في مبارياته ضد الأهلي؟

خاض حلمي طولان 21 مباراة ضد فريق الأهلي في مختلف البطولات، حقق انتصاران فقط، بينما خسر 16 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، سجلت أندية "طولان" 19 هدفًا في الشباك الحمراء، واستقبلت 38 هدفًا.

قاد طولان فريق حرس الحدود في 10 مباريات ضد الأهلي، خسر 8 مباريات، وفاز في مباراة وحيدة وتعادل في مثلها.

وخاض حلمي طولان مباراتين ضد الأهلي خلال قيادته للزمالك خسر مباراة وتعادل في الأخرى، بينما قاد فريق المصري في مباراة وحيدة ضد المارد الأحمر تعادل فيها، وخسر مباراة مع اتحاد الشرطة وأخري مع بتروجيت ضد الفريق الأهلاوي.

كما قاد سموحة في مباراتين ضد الأهلي خسرهما 3-1، 1-0 على الترتيب، وخاض مباراتين مع الاتحاد السكندري فاز في مباراة وخسر الأخرى، وقاد طلائع الجيش في مباراة خسرها بهدفين، وآخر مواجهاته ضد الأهلي كان مع إنبي في الدور الأول بالموسم الحالي وخسر 2-0.

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