إحالة 4 سائقين إلى الجنايات لاتهامهم بقتل سائق زميلهم وحرق جثته بالخانكة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قررت نيابة الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، إحالة 4 سائقين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل سائق زميلهم وحرق جثته بقصد سرقه التوك توك.

و كشفت التحقيقات أن المتهمين هم "أحمد. ي" و"مصطفى. س" و"عمرو. إ" و"طه. أ" سائقين،اعترفوا باستدراج المجنى عليه بان طلبوا منه توصيلهم من منطقة الخصوص إلى منطقة عرب التعليقات بالخانكة وقاموا بطعنه وإشعال النيران في جثته لإخفاء معالم الجريمة.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، يفيد تلقيه بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لشخص بها حروق في أنحاء متفرقة من الجسد.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية، وبالفحص تبين أن المجني عليه "أحمد. م"، صاحب توك توك، من الخصوص.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين "أحمد. ي"، "مصطفى. س"، عمرو. إ"، "طه. أ"، بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص من المجني عليه لسرقة مركبته، فطلبوا منه توصيلهم من الخصوص لناحية منطقة عرب التعليقات بالخانكة، وطعنوه وأشعلوا النيران في جثته لإخفاء الجريمة.

جرى القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسرقة مركبته "التوك توك" وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم.

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