محمد صلاح: لابد من توثيق عقود المدربين في مصر لحمايتهم من الظلم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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عبر محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، عن استيائه مما يتعرض له المدربين في مصر من ظلم بين، والذي يرجع لعدم استقرارهم في مناصبهم.

وشدد محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، على ضرورة توثيق عقود المدربين في اتحاد الكرة، نظرا لأن كل رئيس نادي يقوم بوضع عقد يطابق أهوائه، في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن بعض المدربين يرحلون دون الحصول على مستحقاتهم.

واستكمل، "لابد من أن يكون هناك حالة استقرار، وتوحيد العقود ويتم وضع قوانين خاصة تحمي المدربين في مصر".

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