محمد سليمان يهنئ السيسي والشعب بذكرى انتصار أكتوبر

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تقدم الدكتور محمد سليمان الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وأمين عام جامعة بدر، بأرق التهاني لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر المجيد عام ١٩٧٣.



وقال الدكتور محمد سليمان في بيان له، إن حرب أكتوبر أعظم ملحمة عسكرية لن ينساها التاريخ الحديث، وبعد مرور ٤٧ عامًا، لازالت قواتنا المسلحة المصرية، تواصل تقديم أروع البطولات الوطنية في تأمين الوطن وحدوده، وحماية الشعب المصري، والحفاظ على مقدراته وثرواته.



وأضاف "سليمان" أن حرب السادس من أكتوبر أعطت درسًا قويًا لكل العالم، بأن جيش مصر هو الأقوى والأعظم، وأن الجيش والشعب دائمًا يدًا واحدة في الحفاظ على أرض الوطن وسلامته.



وأكد "سليمان" أن انتصار أكتوبر مشهدًا وطنيًا يُدرس عبر التاريخ، وسيظل مصدر فخرٍ لمصر والمصريين، تعددت فيه الأسماء والانتصار واحد، موجهًا التحية لشهداء الحرب وأبطالها، ولأسرهم، لافتًا إلى ضرورة اعتزازهم بأنهم كانوا جزءًا من رد كرامة العرب وليست مصر فقط.



وأشاد "سليمان" بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذكرى الانتصار، مؤكدًا أنه زعيمٌ وطني، قادرٌ على توحيد صفوف الشعب، وبعث في مصر روحًا جديدة من الأمل، وإصرارًا على بناء مستقبل طالما كان يحلم به المصريون.