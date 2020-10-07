ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل بداية الجولة الرابعة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يعود الدوري الإيطالي للحياة مرة أخرى يوم السبت 17 أكتوبر، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، والتي بدأت خلال الاسبوع الحالي.

وتشهد الجولة الرابعة عدة مباريات قوية، أبرزها ديربي الغضب بين الإنتر وميلان، ولقاء نابولي ضد ضيفه أتالانتا.

كما يحل يوفنتوس ضيفاً على كوروتوني، ولاتسيو على سامبدوريا، بينما يستضيف روما نظيره بينيفينتو.

وعلى صعيد صراع الهدافين، يتصدر أليخاندرو جوميز نجم أتالانتا قائمة الهدافين، ويطارده كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وفرانشيسكو كابوتو مهاجم ساسولو.

وفيما يلي، قائمة هدافي الدوري الإيطالي قبل بداية الجولة الرابعة.
1- أليخاندرو جوميز (أتالانتا) - 4 أهداف.
2- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 3 أهداف.
3- فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) - 3 أهداف.
4- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - 3 أهداف.
5- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) - 3 أهداف.
6- أندري جالابينوف (سبازيا) - 3 أهداف.

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