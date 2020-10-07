خطأ ساذج يحرم منتخب المغرب من "الحدادي" أمام السنغال والكونغو الديمقراطية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية مغربية أن منير الحدادي لاعب فريق إشبيلية الإسباني لن يتمكن من المشاركة في مباراتي منتخب المغرب ضد السنغال والكونغو الديمقراطية الشهر الجاري، بسبب تقاعس مسئولي المنتخب في ارسال الملف الخاص باللاعب وطلب رسمي لتغيير الجنسية الرياضية له إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتأهيله رسميًا لتمثيل منتخب أسود الأطلسي في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية أنه رغم استفادة حدادي من قانون "فيفا" الجديد، الذي رخص للمحترفين ذوي الجنسيات المزدوجة للانضمام إلى منتخبات بلدانهم الأصلية، شريطة ألا تتعدى أعمارهم 21 سنة، إلا أن إدارة المنتخب لم تبادر إلى إعداد ملف جديد مرفق بطلب تغيير الجنسية الرياضية، حتى يتسنى للمنتخب المغربي الاستفادة من خدمات اللاعب.

وأوضحت الصحيفة المغربية وفقا لمصادرها الخاصة فإن حدادي لا يمكنه اللعب للأسود، بناء على طلبه السابق، الذي رفضه "فيفا" قبل سنتين، إذ يتعين على الاتحاد المغربي إعداد ملف جديد وإخضاعه لمسطرة تغيير الجنسية الرياضية، قبل الترخيص للاعب نفسه باللعب للأسود، بدل المنتخب الإسباني، الذي شارك معه لدقائق معدودة أمام مقدونيا.

وأكدت الصحيفة أن وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي فوجئ بعدم الشروع في تأهيل اللاعب حدادي وإنهاء اجراءات تغيير جنسيته الرياضية، رغم مرور 20 يوما عن قرار "فيفا"، والذي أنصف العديد من المحترفين، خاصة الأفارقة، من أجل حمل قمصان منتخباتهم، الأمر الذي جعله يستفسر عن أسباب هذا التأخر، وهل المسألة تتعلق بتقصير في أداء الواجب، أم بسبب اجراءات قانونية، التي ينبغي اتباعها.

واضطر خاليلوزيتش إلى توجيه الدعوة إلى حدادي للمشاركة في مباراتي السنغال والكونغو الديمقراطية في تاسع و13 أكتوبر الجاري بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، رغم علمه بعدم تأهيله بعد من قبل "فيفا"، من أجل الضغط على الإداريين المكلفين بتسوية ملف اللاعب نفسه.



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