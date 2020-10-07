استمرار حبس فتاتي ليل قتلا مهندسا بأكتوبر



اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وكشفت معاينة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر أن الجثة لمهندس خمسيني العمر بها ٢٤ طعنة متفرقة بالجسم، وتبين أنه يقيم بمفرده، كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء طرق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.



قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس فتاتي ليل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، في واقعة قتل مهندس خمسيني العمر، بعد قضاء سهرة حمراء لسرقته.وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل مهندس خمسيني العمر على يد فتاتي ليل بعد قضاء ليلة حمراء بداخل شقته بمدينة ٦ أكتوبر، واعترف الفتاتين أنهم تعرفوا عليه في إحدى الكافيهات.وأضافتا الفتاتان في اعترافاتهن، أنهما قررتا سرقته لعلمهم بثراءه، ولم يكتفوا بالمقابل المادي المتفق عليه مقابل السهرة، فقررتا الفتاتين سرقته فوضعت إحداهن مخدر له في مشروب، إلا أنه سرعان مااكتشف السرقة فحاول ضبطهما فقتلوه بعده طعنات متفرقة في جسده.أمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بتشريح جثة مهندس في عقده الخامس، عثر عليه مقتولا داخل مسكنه في مدينة 6 أكتوبر، بعد تلقيه 28 طعنة متفرقة في جسده، بسلاح أبيض.فيما طلبت النيابة، الاستماع لأقوال الجيران، والتحفظ على كاميرات المراقبة، للوصول للمتهم في ارتكاب الجريمة.وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل شقته بنطاق القسم.