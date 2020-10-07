نموذج محاكاة لتطبيق إجراءات كورونا أثناء دخول الطلاب المدارس ببني سويف (صور)







وأشارت إلى أنه من ضمن الاجراءات هي توعية الطلاب بأهمية النظافة الشخصية وإرتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار وعدمك وضع اليدين على الوجه، والتواصل الفوري مع المعلم او إدارة المدرسة حال الشعور بأي تعب او اعراض.



أجرت عدد من مدارس بني سويف، نماذج محاكاة من سير اليوم الدراسي بحضور عدد من الطلاب، في ظل الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتي شملت إلزام التلاميذ بإرتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي في طابور الصباح واثناء الفسحة، كذلك استخدام المعقمات بشكل مستمر، مع قياس درجة الحرارة صباحا وقبل الدخول إلى المدرسة.وفي مدرسة كوم إدريجة للتعليم الاساسي بإدارة الواسطى التعليمية، أجرت إدارة المدرسة في حضور عدد من القيادات التعليمية، محاكاة ليوم دراسي مصغر بحضور التلاميذ، ابتداء من استقبالهم على باب المدرسة وقياس درجة الحرارة لهم، ثم تعقيم ايديهم، وفرض الطابور الصباحي بنظام التباعد الإجتماعي بين التلاميذ، كذلك داخل الفصول الدراسية.وتستعد مديرية التربية والتعليم على قدم وساق لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع اخذ جميع الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والتي تتضمن التنظيف الجيد للمدارس، وتعقيم أدوات الطلاب، وتهوية الفصول جيدًا، والحفاظ على مسافات آمنة بين الطلاب،وقياس حرارة جميع الطلاب كل صباح، تذكرة الطلاب دائمًا بالإرشادات الوقائية، والتعامل بالقواعد والضوابط التي حددتها الوزارة تجاه غلق المنشآت التعليمية في حالة حدوث إصابات بالكورونا، بداية من الفصل ثم المدرسة ثم مجمع المدارس وذلك تنسيقا بين الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.