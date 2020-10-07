فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 | الرابط الرسمي للاستعلام عن الفاتورة وطرق السداد

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات we .





الاستعلام عن فاتورة الأرضي أكتوبر 2020

اضغط هنـــــــــــا ). - للحصول على فاتورة الخط الأرضي وقيمتها المطلوب سدادها قبل 15/10/2020 عليكم الضغط على هذا الرابط المصرية للاتصالات ().





- إضافة كود المحافظة.





- ادخال رقم الخط الأرضي.





- الضغط على زر إظهار الفواتير.





- يتم عرض قيمة الفاتورة كاملة.





طرق دفع فاتورة الأرضي

يوجد العديد من الخيارات التي تمكن المشتركين في المصرية للاتصالات، اختيار ما يناسبهم من الوسيلة التي يفضلها، حيث يمكن الدفع من أي محلات تمتلك جهاز فوري أو ماكينات مصاري كما يمكن الدفع فور الاستعلام من داخل الموقع المصرية للاتصالات بفيزا كارت أو من خلال فروع المصرية للاتصالات التي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية في عدة مناطق مختلفة كما يمكن الدفع من خلال تطبيق we من داخل المنزل حالة توفر مبلغ من المال في محفظتك.





الوقت المتبقي على سداد قيمة فاتورة الخط الأرضي أصبحت أيام معدودة وبعدها يتحول القط الأرضي إلي استقبال وبعد شهر يتم قطع الخدمة عن الخط لحين سداد المبلغ.







