فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 | الرابط الرسمي للاستعلام عن الفاتورة وطرق السداد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
Advertisements
فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات we.

الاستعلام عن فاتورة الأرضي أكتوبر 2020
- للحصول على فاتورة الخط الأرضي وقيمتها المطلوب سدادها قبل 15/10/2020 عليكم الضغط على هذا الرابط المصرية للاتصالات (اضغط هنـــــــــــا).

- إضافة كود المحافظة.

- ادخال رقم الخط الأرضي.

- الضغط على زر إظهار الفواتير.

- يتم عرض قيمة الفاتورة كاملة.

طرق دفع فاتورة الأرضي
يوجد العديد من الخيارات التي تمكن المشتركين في المصرية للاتصالات، اختيار ما يناسبهم من الوسيلة التي يفضلها، حيث يمكن الدفع من أي محلات تمتلك جهاز فوري أو ماكينات مصاري كما يمكن الدفع فور الاستعلام من داخل الموقع المصرية للاتصالات بفيزا كارت أو من خلال فروع المصرية للاتصالات التي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية في عدة مناطق مختلفة كما يمكن الدفع من خلال تطبيق we من داخل المنزل حالة توفر مبلغ من المال في محفظتك.

الوقت المتبقي على سداد قيمة فاتورة الخط الأرضي أصبحت أيام معدودة وبعدها يتحول القط الأرضي إلي استقبال وبعد شهر يتم قطع الخدمة عن الخط لحين سداد المبلغ.


أخبار تهمك

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 14 ساعة

المقاصة يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ نصف ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة قوية في مدة غياب محمد محمود عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 21 ساعة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تجدد الإصابة.. اتجاه لرفع إسم محمد محمود من قائمة الأهلي

منذ أقل من ساعة

أم تقتل طفلها لممارسة الرزيلة مع عشيقها بحلوان.. وقرار من المحكمة

منذ أقل من ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب عقوبة نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ ساعتين

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

11:58 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»