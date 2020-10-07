بالأرقام.. حكاية 40 مباراة جمعت الأهلي وإنبي قبل صدام الليلة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يلتقي فريق الأهلي مع نظيره إنبي مساء اليوم الأربعاء، على ستاد (الأهليweالسلام) ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري 2019 – 2020.

موقف الفريقين في الدوري

حسم النادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي للمرة 42 في تاريخه، منذ خسارة الزمالك أمام أسوان بالجولة 28 من البطولة، ويعتلي المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة.

بينما يحتل فريق إنبي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة.

تفوق أحمر كاسح في تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي

تقابل الأهلي وإنبي في 40 مباراة رسمية خلال تاريخ مواجهاتهما (34 بالدوري الممتاز – 3 بكأس مصر – 3 بكأس السوبر المصري)، حقق المارد الأحمر الفوز في 28 مباراة، خسر 5 مباريات، وحسم التعادل 7 مباريات (6 إيجابي – 1 سلبي).

سجل لاعبو النادي الأهلي 70 هدفًا خلال مبارياته ضد فريق إنبي، بينما استقبلت الشباك الحمراء 37 هدفًا.

اللقاء الأول بين الأهلي وإنبي كان في الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز موسم 2002 – 2003، وأقيمت المباراة بتاريخ 10 يناير 2003، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 2 – 1.

محمد أبوتريكة ومحمد بركات لاعبا الأهلي السابقين هما الأكثر تسجيلا للأهداف في شباك إنبي وسجل كل منهما 7 أهداف.

لم يفز فريق إنبي على نظيره الأهلي منذ آخر فوز له على المارد الأحمر بهدف دون رد في فبراير 2015 أي منذ 5 أعوام تقريبا.

خرج النادي الأهلي بشباك نظيفة في 14 مباراة خلال مواجهاته السابقة ضد فريق إنبي، بينما حافظ الفريق البترولي على نظافة شباكه في 3 مباريات فقط ضد المارد الأحمر.

أكبر انتصار حققه الأهلي على حساب إنبي كان بنتيجة 5 – 1 في لقاء الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري موسم 2012 – 2013.

آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في لقاء الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز في الموسم الحالي، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.

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