مكسبها سريع.. حبس ديلر الهرم لاتجاره في الحشيش

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتجاره في مخدر الحشيش، بمنطقة الهرم.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في الحشيش بمنطقة الهرم، واعترف أنه يروج المخدرات على عملائه بالمنطقة، للكسب وتكوين مبالغ طائلة.

وأفاد في اعترافاته، أنه لجأ لتلك التجارة منذ فترة، واتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة مهنته، وضبط بحوزته على قطع من الحشيش ومبالغ مالية تصل ل ٣ آلاف جنيه وهاتف محمول.

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل بالهرم، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من الحشيش المخدر، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لترويج بضاعته على المتعاطين.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، أسفر عن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مقسمة إلى قطع، وهاتف محمول، ومبلغ مالى من حصيلة بيع المخدر.

فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


بمليون جنيه..حبس تاجر مخدرات الطالبية وشريكه لاتجارهما في المخدرات


قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس تاجر مخدرات وعاطل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في أنواع مختلفة من المخدرات بالطالبية، حيث ضبط بحوزتهما على كميات كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بمليون جنيه.

وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها.

تمكنت أجهزة الأمن تنسيقا مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام وبمُشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط كل من عنصر إجرامي له معلومات جنائية من أهالي إحدى القرى بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، نجل زوجته عاطل، مقيم بذات العنوان، حال تواجدهما أسفل مسكنهما بالطالبية وبحوزتهما 20 إسطوانه لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام، 8 طربة لمخدر الحشيش وزنت 800 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 60 جرام، مبلغ مالي وقدره 1246000 مليون ومائتان وستة وأربعون ألف جنيه، 4 هواتف محمولة، سيارة، 2 ميزان.


حيث أكدت التحريات قيام الأول بإدارة بؤرة لتجارة المواد المخدرة بقريته بالقليوبية ويتخذ من مسكنه بالطالبية مأوى لإدارة تلك البؤرة، وذلك سعيًا إلى تبديد جهود المكافحة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 1000000، مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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