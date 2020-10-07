'الأعلى للإعلام' يعتمد النظام الجديد لإصدار التراخيص

اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، النظام الجديد، الذي يخص إجراءات إصدار التراخيص الجديدة، سواء كان لصحف ورقية ومواقع الكترونية وقنوات فضائية وإذاعات fm، وذلك بوضع خطوات تضمن النزاهة والشفافية في مناقشة وفحص أي ترخيص قبل إصداره من قبل المجلس وأن تصدر التراخيص بموافقة مجلس إدارة المجلس





وتضمنت إجراءات إصدار التراخيص التالي:





• طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس كل حسب نوعه وعددها (۲۱) نموذج.





• بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

• بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة.





• في حالة رد اللجنة بعدم الممانعة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بقرار المجلس.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس، وحضر الاجتماع:





- الأستاذ/ صالح الصالحي (وكيل المجلس)

- المستشار/ محمد عبد السميع (عضو المجلس)

- المهندس/ حسام عبد المولى (عضو المجلس)

- الأستاذ/ نشأت الديهي (عضو المجلس)

- الأستاذة/ رانيا هاشم (عضو المجلس)

- الدكتورة/ منى الحديدي (عضو المجلس)