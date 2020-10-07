إقامة دوري ألعاب “سيسيليانو" للبلاي ستشين برعاية جي جلوبال مع كوكاكولا





تعاقدت شركة جي جلوبال مع شركة كوكاكولا مصر لمدة 3 سنوات من تاريخه ، على اقامة وتنفيذ عدد من المشاريع من اجل توفير فرص عمل للشباب والتي ستنطلق في المنتصف من شهر اكتوبر الجاري بحضور محمد جاد الرئيس التنفيذي لشركة جي جلوبال، وشريف سليم مسؤول الاسواق الخاصة لشركة كوكاكولا.

وفي مقدمة تلك المشروعات ، تعاون كوكاكولا مصر وشركة فييد للصناعات الغذائية والتجارة الدولية مع جي جلوبال على الخطة التسويقية لمكرونة سيسيليانو التي سوف تقتحم الأسواق المصرية في غضون ايام وتنافس الصناعة الغذائية الاوروبية.





و تحت شعار Eat & Drink ، تشارك كوكاكولا مع شركة فييد للصناعات الغذائية والتجارة الدولية وشركة جي جلوبال في الخدمات البيعية من خلال تقديم المشروبات الغازية في أكشاك بيع وطهي مكرونة سيسيليانو .





وتنظم جي جلوبال مع شركة اسواق مصر ، برعاية صندوق تحيا مصر، أكشاك بيع وطهي مكرونات سيسيليانو في المناطق التالية شارع 306 فرع الدقي، شيراتون، المعادي ، دمياط و طنطا حيث ستكون نقطة البداية من شارعي 302 في الدقي وشيراتون خلال شهر اكتوبر جاري.





كما شمل التعاقد رعاية شركة كوكاكولا مصر لدوري سيسيليانو لالعاب بلاي ستشين ، والذي سيقام في الـ 15 من شهر اكتوبر الجاري بأستاد 306 بمنطقة شيراتون بتوزيع عبوات مجانية من مشروب طاقة التابع لـ كوكاكولا.









في اطار المسؤولية والخدمات المجتمعية، وقال الدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس ادارة شركة فييد للصناعات الغذائية والتجارة الدولية :” نهنيء شركة فييد وكوكاكولا وجي جلوبال على هذا التعاون من اجل خلق فرص عمل للشباب وايضا للتواجد في التجمعات الطلابية وتوفير وجبات سريعة صحية و آمنة وسعرها في متناول الجميع”.



