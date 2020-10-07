إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا في زمام مركز العدوة.

وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بسبب اختلال في عجلة القيادة أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفي العدوة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الشرقي.

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