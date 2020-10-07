"التموين" توضح معايير وطريقة تسجيل العلامات التجارية الجديدة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت دينا حامد، معاون وزير التموين ورئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية، إن العلامة التجارية تميز السلع وتفرق المنتجات بين الشركات المتنافسة، منوهة بأن هناك معايير لقبول أو رفض أي علامة تجارية.

وأضافت "دينا حامد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن معايير قبول العلامة التجارية ألا تكون تخل بالآداب العامة، وألا تأخذ شكل شعار ديني أو رمز أو شيء سياسي، وألا تكون مشابهة لسلعة أخرى مما يتسبب في حدوث تشتت لدى المستهلك.

وتابعت معاون وزير التموين ورئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية، أن هناك ما يقرب من 500 ألف علامة تجارية مسجلة حتى الآن، وهناك إقبال شديد على التسجيل، وهناك أكثر من 350 طلب يوميًا لتسجيل علامات تجارية جديدة.

وأردفت دينا حامد، أن من يرغب في تسجيل علامة تجارية عليه احضار بطاقة رقم قومي، و5 صور من العلامة التي يرغب في تسجيلها والألوان التي يريد التسجيل بها، ولو شركة يتم زيادة السجل التجاري، وحال كان هناك وكيل عنها يقوم بالتسجيل لابد أن يكون بتوقيع موثق بالشهر العقاري، موضحة أن العلامة التجارية يتم نشرها بالجريدة الرسمية للعلامة التجارية بعد فحصها شكليًا وفنيًا.

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