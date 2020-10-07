الزواج العرفي ستارة.. قواد أبو النمرس عرض الفتيات لممارسة الدعارة على فيس بوك

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
نجحت أجهزة الأمن في القبض على قواد، لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي تحت ستار الزواج العرفي لمدة زمنية محددة عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

رصدت إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر، قيام أحد الإشخاص بإدارة صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي للتواصل مع راغبي المتعة الحرام يبدى خلالها إستعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج الشرعى والعرفى وذلك من خلال عرض صورهن على عملائه مستغلًا حاجتهن للمال وسوء أحوالهن المعيشية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويته، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات " الأمن الوطني، الأمن العام، أمن القاهرة " والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وبصحبته سيدة "مجني عليها".

وبمواجهته أقر برغبته في تحقيق مكاسب مالية سريعة لذا لجأ لمزاولة نشاطه الآثم المُتمثل في الترويج لبعض الفتيات وعرض صورهن على عملائه من راغبي المتعة الحرام وأن من بين ضحاياه المجنى عليها، وبمواجهة المجني عليها أقرت بقيام المتهم بإستغلال ظروفها المعيشية وحاجتها للمال وتقديمها للرجال دون تمييز مقابل أجر يتحصل عليه نظير ذلك وأنها حضرت في ذات اليوم لإتمام الإتفاق الآثم، كما عثر بحوزتهم على 3 هواتف محمولة "تحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطهم الآثم" ومبلغ مالي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 6 ساعات

أم تقتل طفلها لممارسة الرزيلة مع عشيقها بحلوان.. وقرار من المحكمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب عقوبة نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 14 ساعة

المقاصة يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تجدد الإصابة.. اتجاه لرفع إسم محمد محمود من قائمة الأهلي

منذ أقل من ساعة

صدمة قوية في مدة غياب محمد محمود عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

11:58 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»