الزواج العرفي ستارة.. قواد أبو النمرس عرض الفتيات لممارسة الدعارة على فيس بوك

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نجحت أجهزة الأمن في القبض على قواد، لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي تحت ستار الزواج العرفي لمدة زمنية محددة عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



رصدت إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر، قيام أحد الإشخاص بإدارة صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي للتواصل مع راغبي المتعة الحرام يبدى خلالها إستعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج الشرعى والعرفى وذلك من خلال عرض صورهن على عملائه مستغلًا حاجتهن للمال وسوء أحوالهن المعيشية.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويته، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات " الأمن الوطني، الأمن العام، أمن القاهرة " والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وبصحبته سيدة "مجني عليها".



وبمواجهته أقر برغبته في تحقيق مكاسب مالية سريعة لذا لجأ لمزاولة نشاطه الآثم المُتمثل في الترويج لبعض الفتيات وعرض صورهن على عملائه من راغبي المتعة الحرام وأن من بين ضحاياه المجنى عليها، وبمواجهة المجني عليها أقرت بقيام المتهم بإستغلال ظروفها المعيشية وحاجتها للمال وتقديمها للرجال دون تمييز مقابل أجر يتحصل عليه نظير ذلك وأنها حضرت في ذات اليوم لإتمام الإتفاق الآثم، كما عثر بحوزتهم على 3 هواتف محمولة "تحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطهم الآثم" ومبلغ مالي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.