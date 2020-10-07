محاكمة متهم بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا بالتجمع

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، متهم بحوزته ربع كيلو من مخدر الماريجوانا داخل سيارته بمنطقة التجمع الخامس، إلي محكمة الجنايات للمحاكمة.

البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بتمكن رجال مباحث قسم التجمع من القبض على شخص بحوزته لفافة كبيرة الحجم لمخدر (الماريجوانا) يبلغ وزنها 250 جراما وكمية من مخدر LSD أسيد وزنها 10 جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان حساس، أثناء استقلاله سيارة بالقرب من المنطقة محل سكنه بالتجمع وبالكشف عنه، تبين اتهامه في قضايا مخدرات،

وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

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