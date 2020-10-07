إصابة 6 أشخاص في حادث سير بالمنيا

أصيب 6 أشخاص إثر تعرضهم لحوادث سير بالمنيا، تم تحرير المحاضر اللازمة وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة.





وتلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع 3 حوادث سير في نطاق المحافظة أسفرت تلك الحوادث عن وقوع مصابين.





وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغات تبين إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز ملوي، وإصابة 2 في حادث انقلاب سيارة، بالطريق الصحراوي الشرقي «الجيش»، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، وإصابة شخص، في انقلاب سيارة، بالطريق الزراعي، أمام قرية المحرص بملوي.



