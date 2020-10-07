إصابة 6 أشخاص في حادث سير بالمنيا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أصيب 6 أشخاص إثر تعرضهم لحوادث سير بالمنيا، تم تحرير المحاضر اللازمة وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع 3 حوادث سير في نطاق المحافظة أسفرت تلك الحوادث عن وقوع مصابين.

وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغات تبين إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز ملوي، وإصابة 2 في حادث انقلاب سيارة، بالطريق الصحراوي الشرقي «الجيش»، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، وإصابة شخص، في انقلاب سيارة، بالطريق الزراعي، أمام قرية المحرص بملوي.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالمخالفات، وتولت النيابة العامة التصرف.

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