في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن كارمن سليمان

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تحتفل اليوم الفنانة كارمن سليمان بعيد ميلادها، التي تعد واحدة من اهم مطربات جيلها وملقبة بمحبوبة العرب بعد حصدها لقب الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير " آراب ايدول".



وتكمل اليوم كارمن سليمان عامها الـ 26، فهي من مواليد 7 أكتوبر عام 1994 وتنتمي لمواليد برج الميزان، وتخرجت في كلية الإعلام - أكاديمية الشروق.



قالت كارمن، في لقاء تليفزيوني، إنها تحب الغناء باللهجة الهندية كثيرا، وكانت تشاهد الأفلام الهندية منذ صغرها، وخاصة أفلام الفنان الهندي اميتاب باتشان.



وأضافت كارمن في الحديث أن السبب في حبها للغناء والأفلام الهندي هي والدتها حتي غضبت منها بسبب تركيزها في الأفلام الهندي قائلة: "أمي قالتلي أنا غلطانة إني عرفتك علي الأفلام الهندي".



حققت أغنية "لينا رقصة" آخر أعمال كارمن سليمان، نجاحا كبيرا، فكسرت حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة، بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".





تقول كلمات الأغنية "يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".



ومن كلمات الأغنية "لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".



"ولينا رقصة .. لينا رقصة .. أنا وانت مفيش حاجه ناقصة .. مزيكا وفرحة كبيرة .. خلصانة يا حبيبي كدة خالصة .. ولينا رقصة .. لينا رقصة .. أنا وانت مفيش حاجه ناقصة .. مزيكا وفرحة كبيرة .. خلصانة يا حبيبي كدة خالصة .. ولينا رقصة".



"سبحان مين جمعنا .. حبيبي صدفة .. بألف معاد .. حياتي جنبك ليها معنى .. ياريت عمري .. معاك يتعاش .. كان فين حبك من بدري .. قلبي من الفرحة بيجري .. ع الحتة اللي تكون فيها .. اتمنيتك من الدنيا .. مش عايزة خلاص حاجة تانية .. دي حياتي انت اللي ماليها".



أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.