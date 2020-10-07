تم سحب الثقة.. رئيس برشلونة يقترب من الرحيل

اقترب جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني من الرحيل عن رئاسة النادي الكتالوني بعد الوصول للتواقيع المطلوبة لتفعيل عملية حجب الثقة من الإدارة.





ونجحت حملة سحب الثقة في الوصول للعدد المطلوب في الساعات الماضية وهو ما يشير إلى اقتراب رحيل بارتوميو عن رئاسة النادي.





وذكرت إذاعة راديو كتالونيا أنه بعد أسبوعين ستكون الإدارة مجبورة بعقد جلسة عمومية للأعضاء للتصويت العلني أو الإستقالة وعقد إنتخابات مبكرة.





ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة في البارسا بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو في الايام المقبلة للوصول لقرار بشأن سحب الثقة من المجلس.





يذكر أن النجم الدولي الأرجنتيني طالب جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني بالرحيل قبل نهاية السنة بسبب فشله فى إقامة مشروع للنادي.



