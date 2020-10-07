تم سحب الثقة.. رئيس برشلونة يقترب من الرحيل

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
اقترب جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني من الرحيل عن رئاسة النادي الكتالوني بعد الوصول للتواقيع المطلوبة لتفعيل عملية حجب الثقة من الإدارة.

ونجحت حملة سحب الثقة في الوصول للعدد المطلوب في الساعات الماضية وهو ما يشير إلى اقتراب رحيل بارتوميو عن رئاسة النادي.

وذكرت إذاعة راديو كتالونيا أنه بعد أسبوعين ستكون الإدارة مجبورة بعقد جلسة عمومية للأعضاء للتصويت العلني أو الإستقالة وعقد إنتخابات مبكرة.

 ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة في البارسا بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو في الايام المقبلة للوصول لقرار بشأن سحب الثقة من المجلس.

يذكر أن النجم الدولي الأرجنتيني طالب جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني بالرحيل قبل نهاية السنة بسبب فشله فى إقامة مشروع للنادي.

أخبار تهمك

صدمة قوية في مدة غياب محمد محمود عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تجدد الإصابة.. اتجاه لرفع إسم محمد محمود من قائمة الأهلي

منذ ساعة

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 6 ساعات

أم تقتل طفلها لممارسة الرزيلة مع عشيقها بحلوان.. وقرار من المحكمة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 14 ساعة

المقاصة يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 21 ساعة

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب عقوبة نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

11:58 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»