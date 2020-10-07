المقاصة يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
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رد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة على طلب النادي الأهلي بالتعاقد مع محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واكد رئيس المقاصة على أن هناك مفاوضات جارية بين إدارة النادي مع مسئولي النادي الأهلي لإنهاء صفقة محمد إبراهيم.

وقال رئيس المقاصة في تصريحاته لإذاعة أون سبورت اليوم الأربعاء : " بالفعل هناك محادثات مع الأهلي لضم محمد إبراهيم هذا الصيف".

واضاف: " المحادثات بدأت مع احد مسئولي النادي الأهلي الكبار عن طريق مكالمة هاتفية ولكن محمود الخطيب رئيس النادي لم يتحدث معي، المفاوضات كانت رسمية مع مسئول كبير داخل الأهلي ارفض ذكر اسمه".

وأتم :"لم أتلق عرضًا أو يوجد مفاوضات من بيراميدز لضم محمد إبراهيم، هذه الخطوة تعتبر تمهيدية من الأهلي ولا أعرف مصير الصفقة حتى الآن".

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