إسرائيل تمدد حالة الطوارئ لأسبوع آخر

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى يوم 13 أكتوبر 2020 ، لاستمرار تزايد تفشي كورونا.

وقد أقرت الحكومة قبل منتصف الليلة الماضية تمديد العمل بحالة الطوارئ الخاصة لأسبوع آخر، مما يسمح لها بفرض قيود على التظاهر وإقامة الصلوات الجماعية في دور العبادة، وفقًا لإذاعة "مكان" الإسرائيلية.

وتجمع نحو ألف متظاهر في منطقة جسر سترينغ في القدس، وصعد بعضهم إلى الشارع وحاولوا إغلاقه، وفق موقع "i24 نيوز" السبت.

ويريد المتظاهرون السير إلى المنزل الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، في شارع بلفور بالقدس، لكن الشرطة الإسرائيلية تقول إنه لا يوجد تصريح لذلك.

ويتظاهر الإسرائيليون منذ مايو الماضي، ضد "اتخاذ نتنياهو الكنيست رهينةً، والتسبب بتعطيل وشلل دستوري في إسرائيل".

واستمر التظاهر حتى بعد حل الأزمة السياسية تلك، وتطور ليشمل العديد من الملفات، وهي اتهامه بمخالفات فساد جنائية، وخطة الضم، ومواجهة أزمة كورونا بشقيها، الصحي والاقتصادي.

ويستعد المتظاهرون أيضاً، للاحتجاج قرب منزل نتانياهو الشخصي، في قيساريا الساحلية شمال البلاد.