'الصحفيين' تغلق باب الترشح لانتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية

أغلقت اللجنة المشرفه على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالاسكندرية فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء (7 اكتوبر 2020) باب تلقى طلبات الترشيح لمنصب رئيس النقابة ، وثلاثة أعضاء للمجلس، وأعلنت اللجنة اسماء المرشحين على منصب رئيس النقابة والعضوية.





وصرح محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين انه تم الإعلان عن أسماء المرشحين فور اغلاق باب الترشيح مباشرة بمقر النقابة العامة بالقاهرة والفرعية بالاسكندرية ومكاتب الصحف بالاسكندرية.





وتبدأ اللجنة المسئولة والتى تضم الزميلين السيد سعيد وهدى الساعاتي عضوى مجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية بمعاونة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، تلقى الطعون والتنازلات إعتباراً من يوم السبت (10 اكتوبر 2020) ولمدة خمسة أيام تنتهى في الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء (14 أكتوبر 2020) بمقر النقابة الفرعية.





وسيتم اعلان الأسماء النهائية للمرشحين في نهاية يوم (14 أكتوبر 2020 ) عقب الانتهاء من فحص الطعون واستبعاد المتنازلين، كما تعلن فى نفس اليوم أسماء الناخبين بمقر النقابة الفرعية ، فيما تجرى الانتخابات يوم الخميس (29 اكتوبر 2020 ) المقبل، وفى حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة ، يتم الاقتراع فى نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية،تُجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية، والأعضاء يوم الثلاثاء (12/ 11/ 2020).





وقال محمد شبانة إن المرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية عقب إغلاق باب الترشيح هم الزملاء:





1- عمرو حافظ محمد محمد "الجمهورية"

2- فكرى عبد السلام أبو ضيف "الأهرام"

3- معوض رياض معوض محمد "الأحرار"





ولعضوية المجلس الزملاء :

1- أميرة فتحي السيد جابر طلبه " الوفد"

2- بسمة الشحات السعيد عبد اللطيف "الديار"

3- جمال مجدي عبد القادر محمد "الجمهورية"

4- حسن محمود عبد الرحيم أبو شقرة "الميدان"

5- رامي حمدي علي ياسين " الاهرام"

6- شوكت سعد فرج عبد الموجود "الجمهوري الحر"

7- طارق فوزي عبد الحميد الفرماوى "المصري اليوم"

8- عزت محمد أحمد السمرى "الجمهورية"

9- عصام سعيد محمد صبري "اخبار اليوم"

10- فهمي احمد سيد احمد سليمان "ميدان الرياضة"