"قبل الشتاء".. تحويلات مرورية أعلى محور 26 يوليو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، للإدارة العامة للمرور، عن إجراء تحويلات مرورية على محور 26 يوليو في إطار عمليات إنشاء بالوعات الأمطار.

وقالت الإدارة اليوم الأربعاء، أنه في ضوء قيام حي العجوزة بمحافظة الجيزة بإنشاء عدد من بالوعات الأمطار بمحور 26 يوليو بالاتجاهين، تم التنسيق على البدء في تنفيذ أعمال إنشاء عدد 3 بالوعات لصرف مياه الأمطار أسفل الطريق الدائري في القادم من ميدان لبنان تجاه 6 أكتوبر.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقطاع الحارة اليمنى من الطريق لتوقف المعدات بمنطقة الطريق الدائرى وترك باقى عرض الطريق لتسيير حركة المركبات، وسوف تكون الأعمال من 9 صباح الخميس 8 أكتوبر وحتى 9 مساء الجمعة 9 أكتوبر.

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