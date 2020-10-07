ظهور سفير كوريا الشمالية لدى إيطاليا بعد اختفائه أواخر عام 2018

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:46 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
وكالات
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كشف أحد النواب في سول، أن جو سونغ جيل، سفير كوريا الشمالية السابق لدى إيطاليا، يعيش الآن في كوريا الجنوبية تحت حماية الحكومة، بعد اختفائه أواخر عام 2018، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن جو سونغ جيل، سفير كوريا الشمالية السابق لدى إيطاليا، سيكون أعلى مسؤول كوري شمالي ينشق ويتوجه إلى كوريا الجنوبية.

 

وفي وقت سابق، أبلغت وكالة التجسس في كوريا الجنوبية المشرعين أن جو غادر مقر إقامته الرسمي في العاصمة الإيطالية روما مع زوجته في نوفمبر 2018، وكان تحت الحماية في مكان غير محدد خارج الدولة الأوروبية.

 

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، كتب النائب ها تاي كيونغ، العضو في لجنة الاستخبارات في الجمعية الوطنية، على فيسبوك، أن جو وصل إلى سول العام الماضي وهو تحت حماية حكومة كوريا الجنوبية.

 

وقال ها تاي كيونغ، إنه كان يؤكد وصول جو نيابة عن اللجنة لمنع جنون إعلامي، بعد أن أفادت محطة تلفزيونية كورية جنوبية عن انشقاقه مساء الثلاثاء. وقال ها إن اللجنة قررت عدم تقديم مزيد من التفاصيل عن جو حفاظا على سلامته.

 

وأوضحت وكالة المخابرات الوطنية، أنها تتحقق من التقارير المتعلقة بوصول جو. وقالت وزارتا الخارجية والتوحيد في كوريا الجنوبية إنهما لا تستطيعان تأكيد التقارير.

 

وقبل جو، كان ثاي يونغ هو، الوزير السابق في سفارة كوريا الشمالية في لندن، أرفع دبلوماسي كوري شمالي يفر إلى كوريا الجنوبية.

 

وأصدر تاي بيانا حث فيه وسائل الإعلام على الامتناع عن كشف الكثير عن جو، مشيرا إلى مخاوف بشأن انتقام محتمل من ابنته التي تركها في بيونغيانغ.

 

وفر حوالي 33 ألف كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية منذ أواخر التسعينيات لتجنب القمع السياسي والفقر في الشمال.

 

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