المشدد 5 سنوات لـمتهم في اقتحام قسم الوراق

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالحكم في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " اقتحام قسم شرطة الوراق".

وعاقبت المحكمة المتهم مصطفى سعيد السيد صالح بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند اليه.

وأسندت للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والتلويح بالعنف وتكدير السلم العام والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية فى القضية رقم 846 لسنة 2015، بالاحداث التي وقعت بمنطقة الوراق في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

أخبار تهمك

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب عقوبة نجم الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

صدمة قوية في مدة غياب محمد محمود عن الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

سر هزيمة "ترامب" لكورونا في 3 أيام

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
10:53 ص

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»