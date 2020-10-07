المشدد 5 سنوات لـمتهم في اقتحام قسم الوراق

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالحكم في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " اقتحام قسم شرطة الوراق".



وعاقبت المحكمة المتهم مصطفى سعيد السيد صالح بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند اليه.



وأسندت للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والتلويح بالعنف وتكدير السلم العام والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية فى القضية رقم 846 لسنة 2015، بالاحداث التي وقعت بمنطقة الوراق في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.