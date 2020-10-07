التأمين الصحي الشامل: تسجيل أكثر من ٣ مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل عن تسجيل أكثر من 3 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحي الشامل الجديد، والتي تضم 6 محافظات وهم "الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها منذ يوليو 2019.

وأوضحت أنه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى الآن، تم تسجيل 603 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد، و800 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، 920 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية، و548 الف مواطن بمحافظة أسوان، 176.5ألف مواطن بمحافظة السويس إضافة إلى 78 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هى بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

فيما تبدأ إجراءات التسجيل فى المنظومة من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوفر لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومى لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلى للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

ومن جانبه أعلن د.أحمد السبكي "مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل"، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية.

لافتًا إلى التكلفة الإجمالية لإطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظتين والتي بلغت 19 مليار جنيه و750 مليون جنيه، بواقع 10 مليار و125 مليون جنيه لمحافظة الإسماعيلية، و9 مليار و625 مليون جنيه لمحافظة الأقصر.

وتابع السبكي، أنه تم فتح 193 ألف ملف عائلي بمحافظة الأقصر حتى الآن، إضافة إلى 230 ألف عائلي بمحافظة الإسماعيلية حتى الآن، وذلك قبل بدء التشغيل التجريبي بالمحافظتين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس ثقة المواطن في منظومة التامين الصحي الشامل الجديد.

لافتًا إلى تجهيز كافة المنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتوفير الفرق الطبية ذات الكفاءة والخبرة العالية، كما يتم تدريب القوى البشرية، ونقل خبرات القائمين على تقديم خدمات المنظومة بمحافظة بورسعيد والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، إلى القائمين على المنظومة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، وذلك استعدادًا لتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل بالأقصر والإسماعيلية.

هذا؛ وتدعو منظومة التأمين الصحى الشامل المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، السويس"، إلى التسجيل فى المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية.
التأمين الصحي الشامل: تسجيل أكثر من ٣ مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل أكثر من ٣ مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل أكثر من ٣ مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل أكثر من ٣ مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل أكثر من ٣ مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل أكثر من ٣ مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل أكثر من ٣ مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
التأمين الصحي الشامل: تسجيل أكثر من ٣ مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى

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