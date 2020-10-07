الاتحاد الأوكراني يعلن إصابة حارسي المنتخب بفيروس كورونا

أصيب الحارسين يوري بانكيف وأندري لونين بفيروس كورونا بعد إعلان الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أمس الثلاثاء ودخولهم في عزل ذاتي بمعسكر الفريق.





كما أصيب أيضا طباخ المنتخب، ودخل الثلاثي في عزل ذاتي في معسكر الفريق بفرنسا، حيث يلعب المنتخب الأوكراني مباراة ودية مع بطل العالم 2018 غدا الأربعاء.





ويتبقى أمام المدرب أندري شيفشينكو حارس وحيد هو هيورهي بوشتشان، حارس دينامو كييف، لخوض المباراة أمام فرنسا ومباراتي المنتخب في دوري أمم أوروبا أمام ألمانيا يوم السبت المقبل وإسبانيا يوم 13 من الشهر الجاري.





وكان الحارس الأساسي للمنتخب الأوكراني أندري بياتوف أصيب بفيروس كورونا أمس الاثنين بالإضافة للاعب خط الوسط تاراس ستيبانينكو، بينما يعزل أربعة لاعبين أنفسهم كإجراء احترازي. فيما يغيب ستة لاعب بسبب الإصابة.



