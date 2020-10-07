عبد الله الزيات يتعاون مع منى رجب في أغنية جديدة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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يتعاون عبد الله الزيات لاعب الأهلي السابق وأول محترف مصري بالدوري الموريتاني، مع الكاتبة منى رجب، في أغنية جديدة بعنوان "نكدية عشان اية".

ومن المقرر أن يتم طرح أغنية "نكدية عشان اية" لعبد الله الزيات، خلال شهر نوفمبر القادم، بع. الإنتهاء من تسجيلها، وهي من كلمات منى رجب، وألحان وتوزيع عبد الله الزيات.

"نكدية عشان اية"، هي الأغنية الثانية الذي يقدمها عبد الله الزيات، بعد أغنية الحكاية"، التي لاقت ردود أفعال مميزة واستحسان كبير بين الجمهور، وهي من كلماته وألحانه.

الجدير بالذكر أن عبد الله الزيات بدأ في ناشئين الأهلي ولعب لأندية المحلة وسموحة بمصر، واحترف بالدوري العماني والسوداني والأردني والموريتاني، وحاصل على بعض الشهادات في مجال التدريب، كما ظهر في بعض الإعلانات، ومن أهم أعماله الفنية أغنية "الحكاية" من كلماته وألحانه.

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