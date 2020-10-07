السجن عامين لـ متهم في أحداث عنف عين شمس

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمأمورية طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالحكم في إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ"أحداث عنف منطقة عين شمس".





وعاقبت المحكمة المتهم راضي حامد الدسوقي بالحبس عامين عما أسند اليه.



