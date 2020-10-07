السجن عامين لـ متهم في أحداث عنف عين شمس
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:36 م
مـروة هيـكل
Advertisements
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمأمورية طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالحكم في إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ"أحداث عنف منطقة عين شمس".
وعاقبت المحكمة المتهم راضي حامد الدسوقي بالحبس عامين عما أسند اليه.
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك فى أحداث العنف والتظاهر التى شهدتها جامعة عين شمس فى العام فى عام 2014.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا