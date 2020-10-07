جهاز 6 أكتوبر: قمنا بتنفيذ أكبر وحدة رعاية مركزة على مستوى الجيزة

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه تم الإعداد للاحتفال بالعيد القومي الـ 41 للمدينة منذ 3 شهور، معقبًا: "كنا حرصين على تقديم مجموعة من المشروعات الجديدة التي تخدم أهالي المدينة في العيد القومي للمدينة".





وأضاف "الشربيني"، خلال حواره عبر "زووم" مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن أبرز المشروعات الموقف الإقليمي الذي يقام على مساحة 63 ألف متر بإجمالي استثمارات 100 مليون جنيه، وتم الانتهاء من أعمال التنفيذ بالكامل، وهذا الموقف يحد من جميع الكثافات المرورية داخل المحاور الداخلية للمدينة.





وتابع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هناك موقف نقل داخلي مرتبط بالموقف الإقليمية لتوزيع الكثافات، إلى جانب صالة وصول ومغادرة ومول تجاري ومبني إداري كامل للمشروع، ومجموعة من الكافيتريات وأماكن انتظار للباصات والميني باصات، ومسجد، ومتوقع تشغيله خلال شهر تقريبًا.





وأوضح، أنه تم بالتعاون مع بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية وجمعية المستثمرين ومجلس الأمناء تنفيذ أكبر وحدة رعاية مركزة على مستوى الجيزة بمستشفى الحي السادس بالسادس من أكتوبر، وتم افتتاحها بالأمس من قبل محافظ الجيزة، وهي مكونة من 16 سرير، منوهًا بأن عدم وجود وحدة عناية مركزة كان يسبب مشكلة لأهالي المدينة، مشيرًا إلى أن هناك منظومة كاميرات متكاملة وغرفة تحكم بتكلفة إجمالية حوالي 20 مليون جنيه.





ويواصل جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر احتفالات المدينة بعيدها القومي ويجوب موكب يضم قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجلس امناء المدينة شوارع المدينة احتفالا بالعيد القومي لها.





وقال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية المدينة انه من المقرر افتتاح عدد من المشروعات الحيوية بالمدينة علي رأسها مشروعات الطريق الدائري الأوسطي ومحور الكفراوي والموقف العام.



