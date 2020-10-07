السجن 3 سنوات لمتهم في أحداث عنف الطالبية

Advertisements





قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد خالد أبو بكر فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".



و عاقبت المحكمة المتهم بالسجن 3 سنوات عما أسند اليه.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.