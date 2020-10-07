نائب رئيس جامعة المنصورة يبحث التعاون من شركة بنها للصناعات الإلكترونية

شهدت جامعة المنصورة، استقبال الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة، لشئون التعليم والطلاب، لوفد شركة بنها للصناعات الإلكترونية؛ لبحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين الجامعة والشركة كما تم بحث إمكانية عمل زيارات وتدريب لطلاب الجامعة لمصانع الشركة والتعاون في مجال مشروعات الطلاب.





وتم اللقاء بحضور اللواء يسري محمد على نائب رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية ومفوض وزارة الإنتاج الحربي والمهندس محمود عاطف عوض، الدكتور محمد الدسوقي بكلية الزراعة جامعة المنصورة.





الجدير بالذكر أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية شركة رائدة في مجال الصناعات الإلكترونية أنشئت في بداية الستينات وتمتلك مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات ويعمل بها نخبة من الكوادر الفنية ذات الخبرة والكفاءة العالية.





وتقدم العديد من الأجهزة الحربية والمدنية والخدمات بما يحقق متطلبات العملاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المتميزة وفقًا لمواصفات الجودة العالمية القياسية، وقد حصلت الشركة على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة طبقا لمواصفات الأيزو 9001 لسنة 2008، وتطبق نظام إدارة البيئة طبقا لمواصفات الأيزو 14001، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية طبقا للمواصفة 18001 كما تحقق معامل المعايرة بالشركة أعلى مستويات الاعتماد العالمية طبقا للمواصفة العالمية الإيزو17025 لسنة 2005.



