إصلاح عطل بخط طرد محطات رفع الصرف الصحي بقرى كفر شكر

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قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنه يجرى حاليا إصلاح عطل بخط طرد محطات رفع الصرف الصحي بقرى الزمرونية، وتصفا، وكفر تصفا قطر 500 مم التابع لفرع كفر شكر، بسبب أعمال تطوير طريق البر الشرقي لجسر الرياح التوفيقي بكفر شكر، التي أدت إلى حدوث عطل بالخط.



وأشار "مجاهد"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه جرى الانتهاء من عمليات الإصلاح وجاري التشغيل، موضحا إلى أنه جاري أيضا استكمال أعمال مد خطوط الصرف الصحي بالشوارع الرئيسية بمناطق منطي، وأم بيومي بشبرا الخيمة، وربط الشوارع الجانبية بتلك الخصوص لتوصيل خدمة الصرف الصحي.