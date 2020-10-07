صدمة قوية في مدة غياب محمد محمود عن الأهلي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تأكد غياب محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فريقه لمدة 6 أشهر مقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكان اللاعب خضع لجراحة عاجلة أمس في غضروف الركبة، بعدما فشل فى علاج الآلام الشديدة التى عانى منها طوال الفترة الماضية بالمسكنات وبرامج التأهيل التى خضع لها.

واستمر غياب اللاعب عن فريقه لما يقرب من عامين بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين منذ قدومه من وادي دجلة، وخوضه لبضعة دقائق فقط مع الفريق.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي جديد خلال الفترة المقبلة، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، قبل عودته للتدريبات الجماعية.

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