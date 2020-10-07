الكشف على 1248 مريض خلال قافلة طبية بقرية بطرس في الدقهلية

أقامت مديرية الشئون الصحية الدقهلية، قافلة طبية لقرية بطرس مركز شربين وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، حيث وقعت الكشف على 1248 مريض خلال يومين.





وجاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها رئيس الجمهوريه (حياة كريمة) وتحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد وبتوجيهات محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار.





وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية بطرس مركز شربين.





حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1248 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنة و2 عياده اطفال وعيادة جلدية وعياده جراحة، وعيادة عظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة وأسنان.





وتم الكشف على 111 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 15 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، كما تم الكشف على 540 مريض (مبادرة الامراض المزمنة).





وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.





وكان البيان الختامي للقافلة العلاجية:

باطنة 307، أطفال 342، عظام 171، جراحة 102

جلدية 170، نساء وتنظيم اسرة 86، أسنان 80



