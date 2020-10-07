وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي ممثلا في الدكتورة لميس مراد عضو مجلس الادارة، بشأن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد في مجال الترويج والتسويق المختلفة.

وأعرب صبحي عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، مضيفًا ان وزارة الشباب والرياضة تهتم بالاستثمارات والتسويق لمنشآتها الشبابية والرياضية، الامر الذي يعود بالنفع على المنشآت الشبابية والرياضية والذي يساعدها علي النهوض بالرياضة والأنشطة التي تقدمها، بالاضافة الي المساعدة في رفع العبء عن كاهل الدولة ومشاركة القطاع الخاص الامر الذي يساعد علي ايصال الدعم لأكبر عدد ممكن وتحقيق اقصي استفادة ممكنة من الأنشطة الشبابية والرياضية في مختلف انحاء الجمهورية.

ويحتوي البروتوكول على العديد من البنود أهمها أن يتم الترويج لمصنع النجلية الصناعي والتصدير إلى الخارج بالإضافة إلى العمل على استقدام الفرق العربية لعمل معسكرات في المنشآت الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي

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