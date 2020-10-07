محافظ اسوان يستعرض إنجازات الحاضر وآفاق المستقبل 2020







وأعلن اللواء أشرف عطية عن أن حجم الإستثمارات للمشروعات الجارية على أرض المحافظة وصل إلى 85.5 مليار جنيه تشمل 901 مشروع منها 487 مشروعًا بتكلفة 17.5 مليار جنيه تنفذها الوزارات المختلفة، بجانب 324 مشروعًا ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة بإعتمادات 382،1 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوالى 61،3 مليار جنيه إستثمارات بالمشروعات القومية والعملاقة مثل المحطات الشمسية ببنبان ومصنع كيما 2 والمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة بتوشكى، فضلًا عن 167 مشروع بإستثمارات 733.6 مليون جنية فى إطار مشروعات تحيا مصر ومبادرة حياه كريمة،





موضحًا بأن هذه المشروعات كان لها عدة أهداف أولها إقتحام التحديات والمشاكل المتراكمة لتوفير حياة كريمة لأهالى المحافظة، وأيضًا توفير فرص عمل مع زيادة دخل الأسر الأكثر إحتياجًا، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات الجماهيرية..





والجدير بالذكر بأن إدارة الإعلام بمحافظة أسوان قامت بإعداد أنفوجراف يسلط الضوء علي هذه المشروعات تحت عنوان " أسوان 2020.. إنجازات الحاضر وآفاق المستقبل "..





وتضمن الأنفوجراف أبرز الإنجازات فى قطاعات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والذى يضم 85 مشروع بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه بمختلف مدن ومراكز المحافظة منهم 46 مشروع تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى من أبرزهم مشروع الإحلال والتجديد للخطوط والشبكات بطريق السادات بتكلفة 44 مليون جنيه وبمسافة 550 متر،





كما جارى تنفيذ المرحلة الثانية بقطر 250 مللى وبطول 1،5 كم والتى ستشمل أيضًا مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب في عدة مناطق أخرى، بالإضافة إلى 39 مشروع ما بين تم وجارى تقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من أبرزها إدخال الصرف الصحى للقرى المحرومة،





بينما شهد قطاع الكهرباء تنفيذ 34 مشروع بتكلفة 391.4 مليون جنيه شمل إستبدال خطوط الضغط العالى الهوائى على طريق مصر أسوان بكابلات أرضية بتكلفة 850 ألف جنية، كما تم إنارة وتركيب 90 كشاف ليد بمختلف أنحاء المدينة بتكلفة وصلت مليون جنية، بجانب توفير مغذيات جهد لوحة توزيع بنبان الجديدة، وتوفير كشك محول كهرباء بدراو، وتوفير مغذى جهد من لوحة توزيع السادات إلى محول العقاد، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 83 مشروع بإجمالى تكلفة 117 مليون جنيه، أما فى قطاع التطوير والتجميل فجارى العمل فى تنفيذ مشروع التطوير الشامل والذى يضم ميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة درة النيل، بجانب المرحلة الأولى من كورنيش النيل بتكلفة تصل لنحو 270 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 65 %.





بينما تشهد محافظة أسوان حاليًا فى قطاع الطرق والنقل تنفيذ 85 مشروع بإعتمادات 5،4 مليار جنيه منهم إنشاء 3 محاور وكبارى عملاقة هى كلابشة الحر ودراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 4 مليار جنيه، كما جارى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إزدواج الطريق الصحراوى بنطاق المحافظة وذلك بطول 90 كم بدءًا من أسوان وحتى إدفو بتكلفة 540 مليون جنيه، وأيضًا تم إدراج مشروع إعادة رصف وتطوير طريق أسوان وادى العلاقى بطول 180 كم جنوب وبتكلفة تقديرية 600 مليون جنيه، بجانب إعتماد 151،1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة العديد من الطرق الرئيسية والداخلية بإجمالى أطوال 35.2 كم، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ مشروعات خطة الرصف بتكلفة 68 مليون جنيه وبإجمالى أطوال تصل لنحو 39 كم، وفى نفس السياق ولإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب الإفريقى جارى العمل فى قطاع النقل الداخلى لتوفير وسائل نقل آمنة مع تفريغ المدينة من المظاهر الغير حضارية ومنها سيارات الربع نقل ( الكبود ) وإحلالها بسيارات ميكروباص جديدة فى خطوط السير المختلفة داخل مدينة أسوان كمرحلة أولى.









كما تم تكليف مسئولى المرور بتشديد الرقابة على عدادات التاكسى ومركبات التوك توك والتروسيكل والسيطرة على تحركاتها ومنع سيرها بالميادين والشوارع الرئيسية، وهو الذى يتوازى مع رفع كفاءة منظومة النظافة وأسناده لشركات متخصصة،





وأيضًا إصلاح معدات وسيارات النظافة ودعم المنظومة بـ 200 صندوق، علاوة على طرح تشغيل مصنعى تدوير القمامة بأسوان وإدفو على المستثمرين، فيما تتنوع مصادر الطاقة النظيفة حيث تم الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لعدد 45 ألف و706 وحدة سكنية بمدينة أسوان، بجانب توصيله لـ 8890 وحدة سكنية بمنطقة الصداقة الجديدة، وتم أيضًا توصيل خدمة الغاز الطبيعى لعدد 185 فندق ومنشأة تجارة،





بالإضافة إلى مصانع كيما وسكر إدفو، ولب الورق، ومستهدف فى عام 2020 إدخال الغاز الطبيعى لـ 56 ألف وحدة سكنية، وفى إطار خطة المحافظة لترشيد الطاقة والإعتماد على الغاز الطبيعى تم التأكيد على جميع المحطات بإضافة خدمة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي وتموينها وذلك بالنسبة للمركبات التابعة للجهات الرسمية بالمحافظة 3352 مركبة، ومستهدف أيضًا تشعيل سيارات الملاكي القديمة بالغاز الطبيعى وهى السيارات التي يزيد السعة اللترية لمحركاتها عن (2000) سي سي بإجمالى 3500 مركبة، بجانب تشغيل سيارات الأجرة بهذه الخدمة بإجمالى 6281 سيارة،





أما فى قطاع الرى فحجم الإستثمارات الموجة بدائرة المحافظة تصل لحوالى مليار جنيه من خلال تنفيذ 20 مشروع من أبرزهم مشاريع تأهيل الترع والحماية من أخطار السيول والإحلال والتجديد لشبكات الصرف المغطى،





وفى قطاع التعليم العام تم توجيه إعتمادات تصل إلى 170.5 مليون جنيه لتنفيذ 72 مشروع منهم إنشاء 38 مدرسة شملت 16 مدرسة تم نهوهم وتسليمهم بإجمالى 171 فصل دراسى وبتكلفة 71 مليون جنيه، بينما جارى العمل فى 22 مدرسة بإجمالى عدد 299 فصل دراسى وبتكلفة 139،3 مليون جنيه، وأيضًا تم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لعدد 16 مدرسة بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، وجارى التنفيذ لعدد 12 مدرسة أخرى بتكلفة 29،9 مليون جنيه، كما تم توريد 1550 تخته جديدة وجارى توريد لعدد 1550 تخته أخرى، ويتواكب مع ذلك قطاع التعليم الأزهرى الذى يشهد 15 مشروع بتكلفة إجمالية 153،5 مليون جنيه من أبرزها إنشاء 7 معاهد أزهرية، وأيضًا إحلال وتجديد 3 معاهد مع ترميم 5 معاهد أخرى،





كما أن قطاع التعليم الجامعى يشهد تنفيذ 23 مشروع بإستثمارات 2مليار جنيه منها المنشآت الجامعية الجارى إنشاؤها بمدينة أسوان الجديدة تضم 9 مبانى، بجانب منشآت أخرى بمقر الجامعة بصحاى، والثالثة بكليتى التربية والهندسة، بالإضافة إلى المحور الرابع بأعمال التوسعات بمستشفى أسوان الجامعى، كما شمل الأنفوجراف الإنجازات التى شهدها قطاع الصحة والتى تضم 123 مشروع بتكلفة 5.250 مليار جنيه منهم 11 مشروع لتطوير ورفع كفاءة وإحلال وتجديد مواقع صحية بتكلفة 35 مليون جنيه، بجانب تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والذى سيشهد التشغيل التجريبى له فى شهر نوفمبر القادم، وبالتوازى تم تجهيز 122 موقع لفتح الملفات الأسرية والفردية ستصل إلى 230 موقع، وأيضًا الإستعانة بـ 456 رائدة ريفية لزيادة نسب التسجيل والتى وصلت حتى الآن إلى 40 %، هذا وقد حققت مبادرة 100 مليون صحة فى مرحلتها الأولى تحقيق المستهدف بإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية لـ 921 ألف مواطن، بجانب إجراء الفحوصات الطبية 41 ألف طالب وطالبة ضمن مبادرة أنيميا وتقزم لأطفال المدارس، فيما شهد قطاع التموين إفتتاح العديد من المجمعات الإستهلاكية لبيع مختلف السلع بأسعار مخفضة، بجانب تشغيل المخبز البلدى بمنطقة صحارى،





وإفتتاح أول مخبز بلدى بمدينة أسوان الجديدة بطاقة 12.5 ألف رغيف عيش يوميًا ويقع على مساحة 150 م 2، علاوة على إستقبال 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية 126 ألف طن للأقماح خلال موسم الحصاد للعام الحالى، وأستعرض الأنفوجراف مشروعات إنشاء وتطوير قصور الثقافة بإجمالى 3 مشروعات بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه شملت إفتتاح قصر ثقافة توشكى بتكلفة 33 مليون جنيه، وأيضًا جارى تطوير شامل لقصر ثقافة أسوان بتكلفة 30 مليون جنيه، مع إنشاء المركز الثقافى العالمى بمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة 87 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 29 مركز شباب ونادى وملعب وصالة بإجمالى تكلفة 44.7 مليون جنيه من أبرزهم تطوير الصالة المغطاة بتكلفة 23،6 مليون جنيه والملعب المفتوح خلف الصالة المغطاة بتكلفة 515 ألف جنيه، علاوة على مبنى مديرية الشباب بتكلفة 11 مليون و174 ألف جنيه..أما بالنسبة لقطاع الإسكان فجارى تنفيذ 13 مشروع بتكلفة 1.2 مليار جنيه، كما تم إقتحام العديد من التحديات والمشاكل المتراكمة منها مشروع الإسكان المتميز برفع فروق التكلفة المالية عن الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بإجمالى 2118 منتفع مع إسناد إستكمال الأعمال الإنشائية والمرافق العامة لباقى الوحدات السكنية للشركة الوطنية للمقاولات التابعة للقوات المسلحة من أجل الإسراع فى تسليمها للمستفيدين تحقيقًا للإستقرار الأسرى والإجتماعى لهذه الأسر،





كما جارى إستكمال العديد من مشروعات الإسكان المتوقفة سواء إنشائيًا وبنية أساسية من خلال مشروعات تحيا مصر والتى تضم 14 مشروع بتكلفة 651.66 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و324 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وسيتم قريبًا إفتتاح 4 مشروعات أوشكت الأعمال فيها على الإنتهاء منها مستشفى بنبان قبلى ووحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة، بالإضافة إلي توصيل المرافق العامة لعدد 288 وحدة سكنية مع إستكمال وتشطيب 144 وحدة سكنية بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، فضلًا عن المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة والتى تضم مرحلتها الأولى 308 ورشة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتى كل ذلك مع مدينة أسوان الجديدة التى تضم مشروعات بإستثمارات تصل إلى 3 مليار جنية منها أكثر من 8 ألاف وحدة سكنية و43 مبنى خدمى، بجانب مشروع الشريط النهرى بإستثمارات 950 مليون جنيه، وفى نفس الوقت جارى تنفيذ مشروعات مبادرة " حياه كريمة والتى تشمل 39 قرية حيث جارى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى منها والتى تستهدف تحسين معيشة 38 ألف و626 أسرة داخل 11 قرية وذلك من خلال تنفيذ مشروعات بها بإستثمارات 82 مليون جنيه، فيما ستضم المرحلة الثانية قريتين، لتتوالى بعد ذلك باقى القرى المستهدفة،





كما أنه من أهم محاور التنمية المستديمة التى تشهدها المحافظة حاليًا هو القضاء على المناطق العشوائية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم حيث جارى التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لتنفيذ مشروعات التطوير بـ 15 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة منها 9 مناطق داخل مدينة أسوان بإجمالى 10 ألاف و979 أسرة حيث جارى العمل فى المرحلة الثانية لتطوير منطقة الصحابى وسط مدينة أسوان بنسبة 52 %، تم الإنتهاء من إنشاء 3 عمارات سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه تضم 144 وحدة سكنية من ضمن مخطط إنشاء 12 عمارة ستضم 576 وحدة سكنية ليستفيد من المشروع حوالى 354 أسرة ومقترح تحويلهم لمنطقة الصداقة الجديدة بمساحة ألف فدان، بينما جارى تنفيذ مشروع تطوير منطقة نجع السايح 1 و2 غير الآمنة بنطاق مدينة البصيلية وتقع على مساحة 74.6 فدان وذلك ضمن 5 مناطق داخل مدينة إدفو بإجمالى 5210 أسرة مقترح نقل الأسر فى باقى المناطق إلى مدينة إدفو الجديدة، هذا بالإضافة إلى منطقة داخل مدينة كوم أمبو بإجمالى 447 أسرة حيث مقترح نقلهم لمدينة كوم أمبو الجديدة،





هذا وقد كشف الأنفوجراف عن إعداد خريطة إستثمارية جديدة للمحافظة تضم العديد من المشروعات المطروحة والتى منها إنشاء المنطقة الحرة الإستثمارية بمساحة 187 فدان وتضم 160 مشروعًا لتوفر 15 ألف فرصة عمل للشباب، كما أنه مخطط إنشاء المنطقة الصناعية الفوسفاتية بمنطقة السباعية شرق على مساحة 5115 فدان لإستغلال خام الفوسفات بإنشاء مجمعات صناعية تنتج الأسمدة وبعض الصناعات التكاملية، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروعات عملاقة فى مجال الطاقة الشمسية ببنبان وفارس، بالإضافة إلى إنشاء مصنع كيما 2 والعديد من المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة بتوشكى، فيما تضم الخريطة الجديدة 18 فرصة إستثمارية متاحة بمختلف الأنشطة منها فى مجال الإستثمار الحيوانى بإقامة محاجر ومجازر بيطرية شمال مدينة أبو سمبل على مساحة 50 فدان، وفى مجال الإستثمار العقارى إقامة مشروع سكنى تجارى ترفيهى متكامل بمدخل طريق مطار أسوان الدولى على مساحة 4،5 فدان، بجانب إقامة العديد من التجمعات العمرانية الجديدة، وهناك أيضًا فرص فى مجال الإستثمار الحرفى يتثمل فى إستغلال مبنى مركز الإنتاج بمدينة أسوان على مساحة 4600 م2 وبإجمالى عدد (5) ورش، و





فى الإستثمار الصناعى هناك أراضى صناعية مرفقة لعدد 7 قطع داخل المنطقة الصناعية بالعلاقى على مساحة 22 ألف و550 م2، وأخيرًا هناك مشروعات المبادرة الرئاسية " مشروعك " لتوفير فرص عمل للشباب والتى ساهمت فى توفير حوالى 16،8 ألف فرصة عمل من خلال تمويل 4036 مشروع بإجمالى قروض تصل لأكثر من 580 مليون جنيه، بجانب قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنفيذ نحو 144 ألف مشروع وتوفير 243 ألف فرصة عمل للشباب، وتناول الأنفوجراف إهتمام المحافظة بقطاع السياحة والآثار حيث جارى تنفيذ عدد 2 مشروع بتكلفة 2 مليون جنيه، فيما تم تشكيل اللجنة العليا للسياحة والتى تجتمع شهريًا لمتابعة الجهود المبذولة لزيادة معدلات الحركة السياحية بأفكار ورؤي جديدة تقوم على التجهيز الجيد للموسم السياحى وإستثمار المقومات والمنشآت السياحية فى التسويق والترويج لأنماط السياحة المختلفة بأسوان، وهو الذى يتواكب مع الإرتقاء بالخدمات السياحية وتصميم الهوية البصرية ضمن مشروع التحول الرقمى الجارى تنفيذه بمبنى المحافظة بتكلفة 16 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 68 %، وتم تصميم مبنى التحول الرقمي الرئيسي ليشمل الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ومركز معلومات شبكات المرافق ونظم المعلومات الجغرافية ووحدة المتغيرات المكانية،هذا فيما تم تلقى 8017 طلب لأصحاب التصالح فى مخالفات البناء بإجمالى متحصلات مالية وصلت إلى 33 مليون و478 ألف جنيه، بينما تم إزالة 189 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 223 فدان و22 قيراط و11 سهم، كما تم إزالة 558 حالة تعدى على أراضى زراعية خاصة بمساحة 35 فدان و12 قيراط و6 أسهم، وبالتوازى مع ذلك تم تحرير 727 عقد لتقنين الأوضاع لواضعى اليد بإجمالى متحصلات 27.2 مليون جنيه، وهو الذى تواكب مع تسليم تعويضات أهالى النوبة لـ 731 مستفيد.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن ما شهدته مصر خلال المرحلة الحالية يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية والبناء والعمران من خلال تنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية فى كافة المجالات من أجل الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى بكافة أرجاء المعمورة،لافتًا إلى أن دعم الدولة المصرية وخاصة الحكومة لمحافظة أسوان يعكس ذلك حيث أننا نسير بخطوات ثابتة ومدروسة بخطة طموحة ورؤية مستقبلية تستهدف إحداث نقلة وطفرة نوعية فى جميع مجالات وقطاعات التنمية والإستثمار ليحقق ذلك عوائد مباشرة وغير مباشرة للمواطن الأسوانى.