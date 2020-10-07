السيطرة على حريق هائل في مطعم مكون من دورين بالمنصورة (صور)
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:23 م
محمد كشك
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنصورة في محافظة الدقهلية، على حريق هلئل نشب في مطعم بدورين، في شارع عبد السلام عارف فى مدينة المنصورة.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق هائل في مطعم دورين بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة.
وعلى الفور هرعت سيارتين إطفاء، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين امتداد الحريق إلى مطعم وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.
ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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