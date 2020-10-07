التحقيق مع لص الدراجات النارية بمدينة نصر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أدلى لص دراجات نارية أمام نيابة مدينة نصر الجزئية، باعترافات تفصيلية وقال إنه قام بسرقة 22 دراجة نارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وأضاف، أنه تخصص في سرقة الدراجات ثم بيعها مرة أخري نظرا لمكسبها السريع. 

وأمرت نيابة مدينة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث بالصحيفة الجنائية للمتهم. 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بقيام سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية").. بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه. 

وبمواجهته أقر بالواقعة، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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