ليكرز يهزم ميامي هيت ويقف على بعد انتصار واحد من التتويج بلقب الدوري

أصبح لوس أنجليس ليكرز على بعد فوز واحد من التتويج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين حيث تقدم على ميامي هيت 3 / 1 في مواجهتهما بالدور النهائي بعدما تغلب عليه 102 / 96 صباح اليوم الأربعاء في المباراة الرابعة بالمواجهة.





وسجل النجم ليبرون جيمس 28 نقطة لليكرز منها 20 نقطة خلال النصف الثاني من المباراة ليقترب اللاعب بشكل كبير من اعتلاء منصة التتويج باللقب للمرة الرابعة في مسيرته، وذلك مع ثلاثة فرق مختلفة.





وغاب جيمس عن أفضل مستوياته خلال النصف الأول من المباراة لكنه حقق صحوة في الوقت المناسب وتألق خلال النصف الثاني وقد سجل 12 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.





وعلى الجانب الآخر، سجل جيمي باتلر 22 نقطة وعشر متابعات وتسع تمريرات حاسمة لميامي هيت، علما بأنه سجل للفريق 40 نقطة خلال المباراة الثالثة.





ويمكن للوس أنجليس ليكرز حسم اللقب للمرة الــ17 في تاريخه، عبر الفوز في المباراة الخامسة التي تقام في أورلاندو بولاية فلوريدا صباح السبت.



