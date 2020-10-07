ليكرز يهزم ميامي هيت ويقف على بعد انتصار واحد من التتويج بلقب الدوري

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
Advertisements
أصبح لوس أنجليس ليكرز على بعد فوز واحد من التتويج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين حيث تقدم على ميامي هيت 3 / 1 في مواجهتهما بالدور النهائي بعدما تغلب عليه 102 / 96 صباح اليوم الأربعاء في المباراة الرابعة بالمواجهة.

وسجل النجم ليبرون جيمس 28 نقطة لليكرز منها 20 نقطة خلال النصف الثاني من المباراة ليقترب اللاعب بشكل كبير من اعتلاء منصة التتويج باللقب للمرة الرابعة في مسيرته، وذلك مع ثلاثة فرق مختلفة.

وغاب جيمس عن أفضل مستوياته خلال النصف الأول من المباراة لكنه حقق صحوة في الوقت المناسب وتألق خلال النصف الثاني وقد سجل 12 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.

وعلى الجانب الآخر، سجل جيمي باتلر 22 نقطة وعشر متابعات وتسع تمريرات حاسمة لميامي هيت، علما بأنه سجل للفريق 40 نقطة خلال المباراة الثالثة.

ويمكن للوس أنجليس ليكرز حسم اللقب للمرة الــ17 في تاريخه، عبر الفوز في المباراة الخامسة التي تقام في أورلاندو بولاية فلوريدا صباح السبت.

أخبار تهمك

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ يوم

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ ساعة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب عقوبة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
10:53 ص

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»