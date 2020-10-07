مباحث التموين تضبط 1317 قضية تموينية خلال 24 ساعة الأخيرة





وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1317) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، عن ضبط (1،6 طن أسماك – دواجن مجمدة ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية (بمحافظة القاهرة)، وضبط (2 طن دقيق بلدى مدعم) مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله في الأسواق، قدرت بقيمة مالية (10900 جنيه )، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية (بمحافظة الغربية)، قام المذكور بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء، وضبط (16،87 طن سلع غذائية أقماح – فول مجروش) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة صاحب مخزن للحبوب والأعلاف (بمحافظة الإسكندرية).



كما تم ضبط (مالك مخبز بلدى) كائن بمحافظة الجيزة، لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (65536 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق) من خلال التلاعب بمنظومة الخبز وإثبات عمليات صرف وهمية والتصرف فى كميات الدقيق ببيعها بالسوق السوداء.، وضبط (5،59 طن مبيدات زراعية) بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، حوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المبيدات الزراعية (بمحافظة البحيرة)، كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها أسفرت عن ضبط (40) قضية بإجمالى مضبوطات (3987) عبوة سجائر.





وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.