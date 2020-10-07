محافظ المنيا يخصص شقة من الأولى بالرعاية لأسرة انهار منزلها بأبوقرقاص

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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كلف اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص، بتخصيص شقة من المساكن الأولى بالرعاية بقرية بني موسي لأحدى الاسر من الأكثر احتياجا، بسبب إخلاء منزلها المبني بالطوب اللبن بقرية بني موسي وتعرضه للتصدع المستمر، وذلك حرصا على سلامة وارواح المواطنين، وتجنبا لانهيار المنزل في أي وقت.

أكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، برعاية وحماية الحالات بلا مأوى في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ووجه المحافظ بتقديم الدعم الكامل لكافة المستحقين والأكثر احتياجا وتوفير الخدمات المطلوبة مع العمل على حل جميع المشكلات والتجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى لمشكلات المواطنين الأكثر احتياجا، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

هذا وتستقبل إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وعن طريق خدمة الواتساب بإدارة خدمة المواطنين 01100585052 ومن خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي تقوم على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين، كما يمكن إرسال الشكاوى وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة من خلال الإنترنت على عنوان www.shakwa.eg.

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