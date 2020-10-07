"الوفد" يؤكد على أهمية دور البرلمان المقبل.. ويدعو المواطنين للمشاركة بكثافة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبةط
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قال أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد، إن السباق الانتخابي للنواب 2020 سيشهد منافسة قوية بين المرشحين بما يصب في النهاية في صالح المواطن المصري.

وأضاف محسب، في بيان، اليوم، أنه يقع على المواطن العبء الرئيسي في انتخابات مجلس النواب أولا من خلال الحرص على المشاركة بشكل فعال وقوي في العملية الانتخابية وعدم الالتفات لأي دعوات هدامة تريد عرقلة سير العملية الانتخابية وإفساد العرس الديمقراطي على المصريين.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن العبء الثاني الذي يقع على عاتق المواطنين هو الاختيار الصحيح والمناسب لمن يمكنه تمثيلهم تحت قبة البرلمان ويكون معبرا عنهم بشكل حقيقي، لافتا إلى أن تنوع الأيديولوجيات للمرشحين المقبولين في صالح المواطن ويتيح له اختيارات أكثر بين المرشحين وفقا لما يراه مناسبا لتحقيق طموحاته.

وأوضح أيمن محسب، أنه يجب عدم الالتفات إلى ما تطلقه جماعة الإخوان الإرهابية من دعوات إجرامية تهدف إلى إثارة البلبة وعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، بدعوى وهمية أن الانتخابات شكلية، متابعا: هذه الجماعة تستند دائما إلى الباطل لتخريب الدولة المصرية وإثارة غضب المواطنين، ولكنها دوما لم ولن تنجح في تحقيق أهدافها الخبيثة نتيجة وعي الشعب.

واستطرد: مجلس النواب المقبل ونحن على أعتاب انتخاباته سيكون له دورا مهما للغاية في الحياة السياسية في مصر، في ظل أوضاع متأزمة لعدد من القطاعات تحتاج إلى حلول تشريعية وفي ظل قوانين كثيرة معطلة منها المحليات وغيرها، وكل تلك الملفات تحتاج إلى تدخل البرلمان المقبل لحسمها حل مشكلاتها.

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