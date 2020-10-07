نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا مع مديري وموظفي الديوان العام

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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عقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعًا موسعا، مع عدد من مديري إدارات وموظفي الديوان العام للمحافظة، بمشاركة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على بناء كوادر ذات كفاءة عالية قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

وأكد نائب المحافظ حرص اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تقديم كافة أوجه سبل الدعم للمتدربين، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باستهداف الشباب ببرامج تدريبية على أعلى مستوى لرفع مستواهم من خلال تأهيلهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وفي إطار حرص محافظة المنيا على تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية لخلق جيل من الشباب الواعد وتأهيلهم للقيادة، مشيرا إلى أن زيارة ممثلي البرنامج للمحافظة تهدف إلى التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وأشار نائب المحافظ خلال كلمته إلي أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علميًا وعمليًا لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.

وخلال الاجتماع تم تنفيذ حوار مفتوح بين المتدربين والحضور من مديري وموظفي الديوان للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.

واستعرض متدربي البرنامج الرئاسي خلال اللقاء نبذة عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، وماهية البرنامج الرئاسي، ومراحل الاختيار ومحاور البرنامج، وكل ما يتعلق بشروط وكيفية الالتحاق بالبرنامج.
نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا مع مديري وموظفي الديوان العام
نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا مع مديري وموظفي الديوان العام
نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا مع مديري وموظفي الديوان العام
نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا مع مديري وموظفي الديوان العام

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