حبس متهم لتزويره تراخيص السيارات بالبساتين

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة البساتين الجزئية اليوم الأربعاء، حبس صاحب استديو 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بتزوير إيصالات سحب تراخيص السيارات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك أستوديو تصوير، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين باصطناع وتزوير إيصالات سحب التراخيص والمستندات والمحررات الرسمية والمنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، واتخاذه من الأستوديو ملكه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وعُثر داخل الأستوديو المشار إليه على كمية من الأوراق والمستندات والمحررات الرسمية المصطنعة منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية "جميعها خالية البيانات ومزورة"- الأدوات التى يتم استخدامها في ممارسة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد الترويج لتلك المحررات المزورة على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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